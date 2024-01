Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 11. januarja - Nevarnost snežnih plazov je v visokogorju nad okoli 1600 metri nadmorske višine znatna ali precejšnja, tretje stopnje, nižje majhna, prve stopnje. Nevarna so mesta z napihanim snegom, ki so na zahodnih in južnih straneh, predvsem okoli grebenov, sedel in v grapah, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.