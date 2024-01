Na Ptuju lani rahel upad števila nočitev, letos spet pričakujejo rast

Ptuj, 11. januarja - Ptujski turistični ponudniki so lani ustvarili okoli 152.000 nočitev, kar bo približno dva odstotka nižji izkupiček kot leto prej. Kot je povedala direktorica Zavoda za turizem Ptuj Tanja Srečkovič Bolšec, je tako, ker so leta 2022 slovenski gostje uveljavljali turistične bone, svoj davek pa so terjale še avgustovske poplave.