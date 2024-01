Odbor DZ se je seznanil s poročilom Akosa za leto 2022

Ljubljana, 11. januarja - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo se je seznanil s poročilom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) za leto 2022. To leto je med drugim zaznamovalo sprejetje zakona o elektronskih komunikacijah, ki je v slovenski pravni red prenesel evropsko direktivo o evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah.