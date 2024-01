Najvišje plače na Hrvaškem za IKT-inženirje, najnižje za krojače

Zagreb, 11. januarja - Povprečna neto plača z dodatki je na Hrvaškem lani znašala 1139 evrov, kar je 14 odstotkov več kot leto prej. Najvišjo povprečno plačo so prejemali sistemski inženirji za rešitve v oblaku, piloti in načrtovalci IKT-sistemov, najnižjo pa krojači, šivilje in čistilke, je pokazala analiza hrvaškega portala MojPosao.