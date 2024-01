Varnostni svet ZN zahteva takojšen konec napadov hutijev v Rdečem morju

New York, 11. januarja - Varnostni svet ZN je v sredo potrdil resolucijo, ki zahteva takojšen konec napadov hutijev iz Jemna na ladje v Rdečem morju, pri čemer so se Rusija, Kitajska, Mozambik in Alžirija vzdržale. Slovenija je glasovala za resolucijo, ki sta jo predlagali Japonska in ZDA.