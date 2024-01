V jamah na Pivškem težave zaradi živalskih ostankov

Pivka, 12. januarja - V Občini Pivka je registriranih in raziskanih skoraj 200 podzemnih jam, pri pregledu 40 izbranih pa so ugotovili, da je onesnaženih kar 30. V devetih so še aktivna odlagališča, posebej nevarni pa so živalski ostanki. Vse jame želijo očistiti, sredstva bodo skušali dobiti z evropskimi projekti, je v četrtek povedala Eva Čabec Korbar iz Občine Pivka.