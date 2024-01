Zmaga Nemčije in Francije, rekordno število gledalcev na rokometni tekmi

Düsseldorf, 10. januarja - Z zmago olimpijskih prvakov Francozov in gostiteljev Nemcev se je danes začelo 16. evropsko prvenstvo v rokometu za moške. Na tekmovanju, ki bo trajalo do 28. januarja, nastopa tudi Slovenija, ki se bo v četrtek ob 18. uri v Berlinu v skupini D pomerila s Ferskimi otoki. V skupini sta še Poljska in Norveška.