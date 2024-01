Čalušić uspešno prestala zaslišanje pred odborom DZ

Ljubljana, 10. januarja - Kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je uspešno prestala zaslišanje pred odborom DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je ocenilo devet poslancev, šest jih je bilo proti. Zavzemala se bo za kmetijsko in prehransko varnost ter da bo poklic kmeta dobil večji pomen.