Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani od ponedeljka drsališče Ledena pravljica

Ljubljana, 14. januarja - Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani bodo v ponedeljek ob 17. uri odprli drsališče Ledena pravljica. Odprto bo vsak dan do 29. februarja med 11. in 21. uro. Na drsališču bodo letos poseben poudarek namenili povezovanju in druženju, sredini in četrtkovi večeri pa bodo rezervirani za curling, so objavili na spletni strani podjetja LPT.