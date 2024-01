Real Madrid v finalu proti Barceloni ali Osasuni

Rijad, 10. januarja - Nogometaši Real Madrida so prvi finalista španskega superpokala, ki ta teden poteka v Savdski Arabiji. V polfinalu so po podaljških premagali Atletico Madrid s 5:3. Odločilni zadetek je Jan Oblak prejel po nesrečnem posredovanju svojega branilca Stefana Savića v 116. minuti, končni rezultat pa so Madridčani postavili na prazen gol v 122. minuti.