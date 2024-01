Moda Mi&Lan zaradi pomanjkanja kadra v stečaj

Ljubljana/Gornji Petrovci, 10. januarja - Podjetje Moda Mi&Lan iz Gornjih Petrovcev gre v stečaj, je na današnji novinarski konferenci dejal lastnik podjetja Joc Pečečnik. Kot glavni razlog za to odločitev je navedel pomanjkanje kadra, saj se bo v roku dveh let več kot polovica trenutnih zaposlenih upokojila, med mladimi pa ni zanimanja za šiviljski poklic. Zaposleni so šokirani.