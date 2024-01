Sodni svet bo odločal o vložitvi zahteve za izvršitev ustavne odločbe glede sodniških plač

Ljubljana, 11. januarja - Sodni svet bo danes med drugim odločal, ali naj na ustavno sodišče vloži zahtevo za izvršitev ustavne odločbe glede sodniških plač, je za STA potrdil njegov predsednik Vladimir Horvat. Svet bo ugotavljal, ali je prišlo do neupoštevanja ustavne odločbe, in v primeru ugotovitve izpostavil odgovornost zakonodajne in izvršne oblasti, je dejal Horvat.