V enem od domov za starejše znova primer nasilja nad starejšimi

Ljubljana, 10. januarja - Ministrstvo za solidarno prihodnost je prejelo obvestilo o primeru nasilja nad starejšimi v enem od domov za starejše. Pristojne službe ministrstva in kabinet ministra Simona Maljevca, ki so takoj stopili v stik z vodstvom doma, so ugotovili, da je to že ukrepalo. Primer je namreč takoj predalo pristojnim organom in poskrbelo za zaščito žrtve.