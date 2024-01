Slovenke popravile spodrsljaj iz Oberhofa, nova zmaga Franciji

Ruhpolding, 10. januarja - Francozinje Lou Jeanmonnot, Jeanne Richard, Sophie Chauveau in Julia Simon so zmagovalke ženske biatlonske štafete za svetovni pokal v nemškem Ruhpoldingu. Spodrsljaj s tekme v nedeljo v Oberhofu, ko so jih tekmice predčasno izločile, so popravile tudi Slovenke, ki so osvojile deveto mesto.