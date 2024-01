Univerza v Ljubljani prvič s kvalitativnim razpisom za raziskovalne programe in posebnim mehanizmom za spodbujanje mladih

Ljubljana, 10. januarja - Univerza v Ljubljani (UL) je konec leta 2023 uspešno zaključila prvi razpis za raziskovalna sredstva UL. Vzpostavila je samostojen in neodvisen sistem ocenjevanja raziskovalnega dela, ki temelji na sodobnih mednarodnih načelih kvalitativnega ocenjevanja z neodvisnimi mednarodnimi strokovnjaki in ne le na preštevanju znanstvenih objav in citatov.