Na dražbo izvod Božične pesmi Charlesa Dickensa iz leta 1843

London, 12. januarja - Pri avkcijski hiši John Nicholson's v Fernhurstu bodo 23. januarja na dražbi ponudili izvod prve izdaje Božične pesmi Charlesa Dickensa iz leta 1843. Delo je najprej izšlo pri založbi Chapman & Hall pod naslovom A Christmas Carol. In Prose. Being a Ghost Story of Christmas (Božična pesem. V prozi. Božična zgodba o duhovih).