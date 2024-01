Tovornjaki odslej v Luko Koper s terminala pri Serminu

Koper, 10. januarja - V Luki Koper so danes tudi uradno predali namenu novi kamionski terminal pri Serminu z 203 mesti za tovorna vozila. Starega, ki je bližje središču Kopra, so že nehali uporabljati, zaradi česar pričakujejo zmanjšanje prometnih težav. Naložba je vredna približno 13 milijonov evrov, od tega so pet milijonov pokrili z evropskimi sredstvi.