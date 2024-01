Ameriška in britanska letala v Rdečem morju uničila drone in rakete jemenskih hutijev

Tampa/Taiz, 10. januarja - Jemenski hutiji so ponovno napadli več deset trgovskih ladij v Rdečem morju, je v torek zvečer sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Dodalo je, da so ameriška in britanska bojna letala sestrelila 18 brezpilotnih letalnikov in tri rakete, izstreljenih iz ozemelj, ki jih nadzorujejo jemenski uporniki. Žrtev in škode ni bilo.