Obrambni minister ZDA Austin se zdravi zaradi raka prostate

Washington, 10. januarja - Obrambni minister ZDA Lloyd Austin se zdravi zaradi raka na prostati, zaradi zapletov pa so ga 1. januarja odpeljali v bolnišnico, kjer je še danes, so v torek sporočili iz vojaške bolnišnice Walter Reed pri Washingtonu. Raka so pri Austinu sicer odkrili že v začetku decembra, so še poročali ameriški mediji.