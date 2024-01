Newyorške borze končale neenotno

New York, 9. januarja - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili neenotno. Po mnenju strokovnjakov vlagatelji tehtajo med optimizmom glede umetne inteligence, ki se je znova razplamtel v ponedeljek, in skrbmi, da se ameriški centralni banki Fed morda ne mudi z znižanjem obrestnih mer, poroča nemška tiskovna agencija dpa.