Med nadzorom ugotovili številne prekrške pri prevozih potnikov

Ljubljana, 10. januarja - Po slovenskih cestah vozijo tudi avtobusi, ki predstavljajo nevarnost v cestnem prometu, ugotavljajo na policiji. Nadzor, ki so ga policisti izvedli skupaj z drugimi pristojnimi službami, je v samo enem dnevu pokazal na številne prekrške pri prevozih domačih in tujih potnikov. Posledično so več vozil izločili iz prometa.