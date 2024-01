Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 1.)

Ljubljana, 9. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o opozorilni stavki zdravnikov in zobozdravnikov, ki so ob prekinitvi dela zahtevali tudi nadaljnja pogajanja z vlado o plačah. Srbska tiskovna agencija Tanjug je poročala o tovornjakih, ki so se prevrnili zaradi močne burje.