Primorske novice o stavki zdravnikov, zobozdravnikov ter bolnikov (10. 1.)

Koper, 9. januarja - Jasna Arko v komentarju Bolniki znova talci stavke in vlade piše o stavki zdravnikov, zobozdravnikov ter bolnikov. Avtorica opozarja, da glede na dosedajšnje izkušnje z vlado Roberta Goloba, ta postaja vlada zamujenih priložnosti in ukrepanj. Bolniki so talci Fidesa, njegove stavke in vlade, poudarja.