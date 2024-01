Na Kaninu nezgoda kabinske žičnice

Bovec, 9. januarja - Popoldne je na Kaninu v zraku obvisela gondola z delavcema, potem ko se je snela nosilna jeklenica, poročata Delo in Primorske novice. Delavca so iz kabine rešili nepoškodovana, več podrobnosti o dogodku naj bi bilo znanih po končani preiskavi. Smučišče na Kaninu sicer zaradi prepovedi obratovanja krožno-kabinske žičnice to zimo ne obratuje.