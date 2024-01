Murska Sobota, 9. januarja - Vladimir Kokol je novi trener nogometašic Mure None, je klub potrdil na družbenih omrežjih. Na klopi desetkratnih slovenskih prvakinj, branilkah naslova in vodilni ekipi prvenstva, je zamenjal Bojana Jančarja. Kokol je doslej vodil ekipo do 15 let.