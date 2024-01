Evropske borze večinoma v rdečem; dražja nafta, cenejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 9. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Po optimističnem vstopu v nov teden so vlagatelji danes stopili korak nazaj, saj jih skrbijo obeti za podjetja in gospodarstvo. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je znižal.