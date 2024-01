Ljubljana, 9. januarja - Košarkarji Real Madrida so v 20. krogu evrolige na gostovanju v Münchnu prepričljivo prišli do osemnajste zmage (92:71), s katero so utrdili vodstvo na lestvici. Dvanajsti zmagi sta zanesljivo vpisala tudi Panathinaikos in Fenerbahče.