Ljubljana, 9. januarja - Predsednica preiskovalne komisije DZ glede gradnje kanala C0 Anja Bah Žibert bo izjavo za medije o odločitvi pristojnega ministrstva glede presoje vplivov na okolje in s tem povezanih izjavah župana Zorana Jankovića danes ob 16. uri dala v novinarskem središču pred malo dvorano DZ na Šubičevi 4 (IN NE v sobi 54/T), so sporočili iz SDS.