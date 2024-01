V Črenšovcih leto 2024 posvetili "gradniku slovenstva" Jožefu Kleklu starejšemu

Črenšovci, 9. januarja - Občina Črenšovci je leto 2024 razglasila za Kleklovo leto. Mineva 150 let od rojstva duhovnika in politika Jožefa Klekla starejšega, ki je imel veliko vlogo pri združitvi prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Županja Črenšovcev Vera Markoja je na tiskovni konferenci povedala, da je bil "velik domoljub in svetel zgled ter vodnik skozi čas".