LPP lani prepeljal za četrtino več potnikov

Ljubljana, 9. januarja - Ljubljanski potniški promet (LPP) je po besedah direktorja Petra Horvata lani prepeljal 24 odstotkov več potnikov kot leto prej, presegli so tudi rezultate iz leta 2019. Med 21. decembrom in 7. januarjem so bile vožnje z avtobusi LPP od 17. ure do polnoči brezplačne, na ta račun so po Horvatovih besedah dodatno prepeljali 175.000 ljudi.