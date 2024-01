Forum za kmetijstvo pri SDS skrbi trenutno stanje kmetijstva

Ljubljana, 9. januarja - Forum za kmetijstvo in podeželje pri SDS je zaskrbljen nad trenutnim dogajanjem v kmetijstvu v Sloveniji in Evropi. "Številna ravnanja levih vlad z izrazito okoljsko agendo resno ogrožajo prehransko varnost državljanov Evrope," je zapisal v današnjem sporočilu za javnost in poudaril, da slovensko kmetijstvo potrebuje predvidljivost.