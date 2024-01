Z dražbe umaknjen Velazquezov portret Izabele Bourbonske

New York, 13. januarja - Avkcijska hiša Sotheby's je z napovedane dražbe v New Yorku umaknila Velazquezov portret Izabele Bourbonske, španske kraljice in prve žene Filipa IV. Na 31,3 milijona evrov ocenjeno sliko so umaknili zaradi "pogovorov med prodajalci", zasebnim družinskim skladom iz ZDA, lastnikom dela od leta 1978. Portret naj bi bil dan na dražbo 1. februarja.