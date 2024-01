Novogoriška univerza išče nove prostore za svoje dejavnosti

Nova Gorica, 9. januarja - Univerza v Novi Gorici pripravlja strategijo, kako bi z novimi lokacijami in prenovami sedanjih svojih objektov zagotovila dovolj prostora za vse svoje fakultete in raziskovalne laboratorije. Rektor univerze Boštjan Golob in novogoriški župan Samo Turel sta danes predstavila nove načrte umeščanja Univerze v Novi Gorici v mesto Nova Gorica.