V Moskvi pridržali Američana, osumljenega proizvodnje mamil

Moskva, 9. januarja - Ruska policija je v začetku meseca pridržala ameriškega državljana Roberta Woodlanda, ki je obtožen proizvajanja, predelave, skladiščenja in prevoza mamil, je danes sporočilo sodišče v Moskvi. V primeru obsodbe mu grozi do 20 let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.