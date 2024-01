Predstavniki državnega sveta in obalnih občin o infrastrukturi ter pokrajinah

Koper, 9. januarja - Delegacija državnega sveta je danes s predstavniki štirih občin slovenske Istre v Kopru govorila o najbolj perečih težavah območja, predvsem oskrbi z vodo, cestah in prostorskem načrtovanju. To pa so zadeve, o katerih bi lahko odločale pokrajine, katerih ustanovitev podpirajo tako župani kot predsednik DS Marko Lotrič, so povedali po srečanju.