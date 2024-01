Ljubljanska borza: Indeks dopoldne pridobil pol odstotka

Ljubljana, 9. januarja - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi se je danes obarval zeleno in do 11.30 pridobil 0,48 odstotka. Daleč najbolj prometne so delnice Cinkarne Celje, s katerimi so borzni posredniki doslej sklenili za 166.000 evrov poslov. Njihov tečaj se je zvišal za 2,09 odstotka.