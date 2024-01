Japonski veteran Endo končal kariero

Tokio, 9. januarja - Dolgoletni japonski nogometni reprezentant Yasuhito Endo je po 26 letih kariere danes napovedal upokojitev in se pridružil prvoligaškemu klubu Gamba Osaka kot trener. "Imel sem res dolgih in izpolnjujočih 26 let nogometnega življenja med letoma 1998 in 2023," je dejal Endo v videosporočilu, objavljenem na spletni strani kluba.