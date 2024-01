Pogrešajo Miho Špacapana iz Petrovč

Celje, 9. januarja - Svojci pogrešajo 34-letnega Miho Špacapana iz Petrovč. Policisti so njegovo vozilo v ponedeljek zvečer našli na travniku v bližini Salmičeve ulice v Celju. Pogrešani je visok okoli 190 centimetrov in je močnejše postave. Oblečen je v temno modro bundo z odsevniki na rokavih, hlače neznane barve in obut v svetlejše športne copate znamke Adidas.