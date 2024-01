Beckenbauerjeva smrt sprožila številne odzive

Ljubljana, 9. januarja - Smrt legendarnega nemškega nogometaša in funkcionarja Franza Beckenbauerja, ki je v starosti 78 let preminil v nedeljo, še vedno sproža številne odzive. Med drugimi so se "Kaiserja" spomnili tudi pri Nogometni zvezi Slovenije, kjer so na družbenih omrežjih nad njegovo fotografijo zapisali Počivaj v miru, Der Kaiser.