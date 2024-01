Primorske novice o bolniških staležih (9. 1.)

Koper, 9. januarja - Jana Krebelj v komentarju Politika na dolgotrajni bolniški piše o bolniških staležih, ki pri nas trajajo tudi po več let. Izboljšati bi se morala osebna odgovornost ljudi za zdravje, ter skrb delodajalcev za kakovostna delovna mesta. A zares se lahko kaj spremeni le, če bo politika zmogla pripraviti in sprejeti potrebne ukrepe in spremembe zakonov.