V Mariboru rop v poslovnih prostorih

Maribor, 8. januarja - V središču Maribora se je popoldne v poslovnem prostoru zgodil rop, storilec pa je po dejanju pobegnil. Po prvih podatkih je visok med 170 in 180 centimetrov, ima svetlo brado, oblečen je v moder pulover, modre hlače in črno jakno, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Prosijo tudi za posredovanje uporabnih informacij v zvezi z zadevo.