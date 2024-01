Bienale v Istanbulu z novo direktorico

Istanbul, 11. januarja - Kuratorka in raziskovalka Kevser Güler je bila izbrana za vodjo bienala sodobne umetnosti v Istanbulu. Mesto direktorice bo prevzela sredi meseca. Z bienalom je že sodelovala v letih od 2007 do 2014. V letošnjem letu bo bienale po izboru kuratorice Iwone Blazwick potekal med 14. septembrom in 17. novembrom.