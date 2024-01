V akciji ZRC SAZU bodo razglasili besedo leta

Ljubljana, 9. januarja - V akciji Beseda leta, ki jo že nekaj let pripravljajo pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, bodo danes razglasili zmagovalno besedo, ki je po oceni glasovalcev najbolj zaznamovala preteklo leto. Izbirali so lahko med 11 finalistkami. Ob tem bodo razglasili še kretnjo leta, ki jo izbira Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.