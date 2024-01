Jamarski reševalci iz Križne jame uspešno rešili vseh pet od sobote ujetih

Cerknica, 8. januarja - Jamarski reševalci so iz Križne jame uspešno rešili vseh pet ujetih oseb, je za STA potrdil Walter Zakrajšek iz Jamarske reševalne zveze Slovenije. Tričlanska družina in dva jamska vodnika so bili v jami ujeti od sobote, ko jim je izhod preprečil visok vodostaj vode. Ta je preglavice povzročal tudi reševalcem, ki do ujetih niso mogli s čolnom.