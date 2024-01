Srednjo in Vzhodno Evropo zajel hud mraz

Varšava/Riga/Kišinjov/Budimpešta, 8. januarja - Večji del Srednje in Vzhodne Evrope je danes zajel mraz, ki je ohromil promet in povzročil izpade električne energije. Živo srebro je v nekaterih državah zdrsnilo tudi pod minus 20 stopinj Celzija, nizke temperature pa bodo vztrajale do konca tedna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.