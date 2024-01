Zavetišču za živali na Poljskem ob mrazu pomagali začasni skrbniki psov

Krakov, 8. januarja - Poljsko zavetišče za živali je pred močno ohladitvijo zaprosilo za pomoč in iskalo začasen dom za 120 psov. V uspešni akciji, ki so jo poimenovali Operacija mraz, so vsi psi iz zavetišča v Krakovu našli toplo namestitev, poročanje poljske televizije TVN24 povzema nemška tiskovna agencija dpa.