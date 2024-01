Šterkijada - pogumen intimen portret družine jadralca Jureta Šterka

Ljubljana, 10. januarja - V Kinodvoru je bila v torek zvečer premiera slovenskega filma Šterkijada, pogumnega, odkritega in intimnega portreta družine jadralca Jureta Šterka skozi oči njegovega sina Igorja, ki se podpisuje pod režijo in scenarij filma. Ta v kinematografe prihaja skorajda natanko 15 let po izginotju Jureta Šterka.