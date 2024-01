Hrvaška policista osumljena zahtevanja denarja od migrantov

Zagreb, 8. januarja - Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je zaradi suma zlorabe položaja in pooblastil na sodišče zagrebške županije vložil obtožnico proti policistoma, ki sta zahtevala denar od migrantov. Tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo, sta odkrila na območju Slunja, od njih pa sta prejela skupno 220 evrov.