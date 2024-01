Kampl in Šeško ob soigralca

Leipzig, 8. januarja - Nemški nogometni prvoligaš Leipzig, ki je že dolgo let klub Slovenca Kevina Kampla, pridružil pa se mu je tudi Benjamin Šeško, je svojega vezista Ilaixa Moribo spet poslal na posojo. Kot so pri saškem klubu danes zapisali v sporočilu za javnost, bo 20-letnik do konca sezone igral za španskega prvoligaša Getafe.