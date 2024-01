Po večletni obnovi odprli palačo, v kateri so kronali Aleksandra Velikega

Atene, 8. januarja - Po 16-letni obnovi so znova odprli palačo, v kateri so Aleksandra Velikega okronali za kralja. Palača Aigai v bližini grškega pristaniškega mesta Solun je bila eden najpomembnejših spomenikov v klasični antiki. Prenova je po pisanju tujih medijev stala več kot 20 milijonov evrov in je vključevala tudi finančno podporo Evropske unije.